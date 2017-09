Nie jest to niemożliwe, jeśli podejdzie się odpowiednio do tego rodzaju rozwiązania. Można się wspomóc na kilka sposobów. Jeden z nich, to naganie siebie, swojej wiedzy na dyktafon, a potem podjęcie próby przepisania tej treści. Zyskać można dzięki temu podwójnie, zarówno wartościową treść, jak też naturalny sposób komunikacji, który zostanie zawarty w ebooku.

Zebranie materiału

Można robić to tak, że poświęci się kilka dni na zebranie całego materiału, który chce się umieścić w swoim ebooku, albo chociaż określenie tematów, poszczególnych rozdziałów. Najlepiej jest pisać na tematy, w których się samemu działa, to znaczy związane z dziedziną hobby, albo wykonywanej pracy, to sprawi iż tekst będzie na dość wysokim poziomie, a autor miał będzie szansę na zbudowanie wizerunku eksperta.

Ebooki - nie lubię pisać, co dalej?

No cóż, zdarzają się osoby, które po prostu paraliżuje sama myśl na tematy związane z koniecznością pisania treści. Także i w tym przypadku można znaleźć rozwiązanie na przykład zlecić napisanie mini ebooka komuś. Warto jednak określić temat, a także jego części składowe, czy chociaż poruszane zagadnienia.

