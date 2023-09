W dzisiejszym dynamicznym świecie przedsiębiorcy potrzebują partnera finansowego, który zrozumie ich unikalne potrzeby i pomoże w osiągnięciu sukcesu. Alior Bank, będący jednym z liderów na rynku bankowości w Polsce, oferuje szeroki zakres usług dla firm, w tym korzystne i dopasowane konta firmowe. W tym artykule przyjrzymy się ofercie konta firmowego w Alior Banku, przedstawimy jego zalety i pomożemy podjąć właściwą decyzję.

PO PIERWSZE – DOSTOSOWANE DO POTRZEB PRZEDSIĘBIORCÓW

Alior Bank doskonale rozumie, że każda firma jest inna i ma swoje unikalne wymagania. Dlatego oferta konta firmowego jest elastyczna i dostosowana do różnych rodzajów działalności gospodarczej. Bez względu na to, czy prowadzisz małą firmę, średnie przedsiębiorstwo czy dużą korporację, znajdziesz tu rozwiązania, które spełnią Twoje oczekiwania.

PO DRUGIE – PROSTE I PRZEJRZYSTE WARUNKI

Alior Bank stawia na transparentność i prostotę. Warunki korzystania z konta firmowego są klarowne, co ułatwia prowadzenie biznesu. Brak skomplikowanych opłat i ukrytych kosztów, co pozwala skupić się na rozwoju swojej działalności.

PO TRZECIE – ELASTYCZNE NARZĘDZIA INTERNETOWE I MOBILNE

Bankowość online to obecnie kluczowy element prowadzenia firmy. Alior Bank oferuje nowoczesne narzędzia internetowe i mobilne, które ułatwiają zarządzanie finansami firmy. Możliwość szybkiego dostępu do konta i przeprowadzania transakcji z dowolnego miejsca sprawia, że przedsiębiorcy mają pełną kontrolę nad swoimi finansami.

PO CZWARTE – SZEROKA GAMA DODATKOWYCH USŁUG

Alior Bank oferuje nie tylko konto firmowe, ale także szereg dodatkowych usług, które mogą usprawnić działanie Twojego biznesu. Może to być kredyt inwestycyjny, leasing, faktoring czy ubezpieczenia, które zabezpieczą Twoją firmę na różnych płaszczyznach.

PO PIĄTE – PROFESJONALNE DORADZTWO FINANSOWE

Alior Bank dba o to, by przedsiębiorcy mieli dostęp do fachowego doradztwa finansowego. Eksperci banku są gotowi służyć pomocą i dzielić się wiedzą, aby pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych dla rozwoju biznesu.

KONTO FIRMOWE NAWET DO 1500 ZŁ PREMII

Konto firmowe w Alior Banku to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie dostosowane usługi, przejrzyste warunki i nowoczesne narzędzia. Partnerstwo z Alior Bankiem może przyczynić się do sukcesu Twojego biznesu, umożliwiając skoncentrowanie się na jego rozwoju. Dlatego warto zainteresować się ofertą Alior Banku i skorzystać z korzyści, jakie może ona przynieść Twojej firmie.

JAK ZDOBYĆ 1500 ZŁ PREMII?

Jak zdobyć 1500 zł:

– 20 zł za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS lub US

– 10 zł za pierwszy w miesiącu przelew SEPA

– 25 ł za wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji kartą debetową w kwocie min. 2 000 zł

– 10 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych

– 25 zł za transakcje walutowe

– 15 zł za przelew zagraniczny

– do 20 zł za średniomiesięczne saldo na Rachunku (20 zł od 100 000,01 zł)

Maksymalna wysokość premii wynosi 1500 zł na okres 12 miesięcy. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania Promocji. Załóż nowe konto już dziś tutaj