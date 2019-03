Na wszystko są sposoby. Także na pozyskiwanie nowych, unikalnych wpisów, albo treści, która może posłużyć, do nagrania nowego odcinka np. podcastu.

Copywriting na próbę – Anita Zielke

Mam, coś w sam raz dla Ciebie i Twojej firmy, jeśli na przykład brakuje Ci czasu na tworzenie treści. Ja jestem autorką e booków, słowem nie potrafię żyć bez pisania, ponadto od kilku już lat zajmuję się tworzenie tekstów na blogi, między innymi na te swoje, ale także jako copywriter.

Każda treść, to nowy sklep

Jeśli prowadzisz sklep online, albo oferujesz usługi, możesz zwiększyć swoją sprzedaż za pomocą bloga. Na nim umieszcza się, tak zwane stałe treści, albo linki do ofert, a teksty blogowe, pisane są wciąż na nowo, tak aby zwrócić uwagę czytelnika. Mało kto jednak się zastanawia nad tym, jaką rolę one ogrywają, kiedy są dodawane do strony. Dzięki temu, tworzony jest nowy link do strony blogowej, a to jakby kolejny sklep w sieci.

Wsparcie sprzedaży

To jest dobra oferta Dla Ciebie i Twojej firmy, ale być może jeszcze mnie nie znasz, dlatego postanowiłam pozwolić wypróbować moją usługę, każdemu kto zechce w dość nietypowej cenie.

To będzie naprawdę unikalny wpis, nigdzie dotąd nie publikowany w sieci. Taki nowy teksty, doskonały jako wpis na bloga.

A może dwie treści?

Jeśli potrzebujesz nieco dłuższego tekstu, to możesz na próbę zamówić dwa teksty, aby wyszło 3000 znaków ze spacjami. Daj sobie i czas i pieniądze, zwłaszcza że pogoda jest naprawdę ładna.

Zaufaj mi, znam się na tym

A ja w ciągu 24 godzin prześlę zamówioną treść bezpośrednio na Twój e-mail. Tylko nie zapomnij, aby określić temat i słowa kluczowe.

To Ile sztuk zamawiasz? >> WYPRÓBUJ !!! za 1,50 zł

Anita Zielke