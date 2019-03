Zgłoś się, to Ci może pomóc 

Warto właśnie wtedy zrobić chociaż tyle, aby ktoś, kto się zna przeanalizował sytuację. Być może uda się sporo zaoszczędzić i wyjść „na prostą”.

Co robimy?

StopWindykacji: chronimy ludzi i ich majątek przed bezzasadną windykacją.

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

Przeanalizujemy Twoją sprawę, a później:

zaproponujemy rozwiązanie

przygotujemy odpowiedź na pozew / sprzeciw do nakazu zapłaty

zatrzymamy / będziemy kontrolowali / ograniczali działania przeciw Tobie

załatwimy / wynegocjujemy dla Ciebie najlepsze warunki

odzyskamy pieniądze niezasadnie zabrane

a jeśli trzeba

weźmiemy na siebie kontakt telefoniczny i korespondencję

będziemy reprezentowali Cię przed sądem / wierzycielami

Przeprowadzimy Cię krok po kroku do pozytywnego zakończenia.

Jak to robimy?

To proste kroki:

Przyjmujemy zgłoszenie – analizujemy – podejmujemy odpowiednie czynności, aby zabezpieczyć Ciebie i Twój majątek.

Skutecznie. Mamy w tym doświadczenie.

Zgłoś nam sprawę

sporządzimy sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty,

przygotujemy odpowiedź na pozew,

zatrzymamy trwającą egzekucję komorniczą,

odzyskamy pieniądze zabrane przez komornika, a jeśli trzeba

będziemy reprezentowali Cię przed sądem.

Dlaczego?

Z nami szybko i skutecznie pozbędziesz się problemu z sądem, windykatorem czy po prostu z długiem.

Gwarancja?

Sztab ludzi z 9 letnim doświadczeniem i 1000-cami zrealizowanych spraw z tego zakresu.

Koszt?

Dla pierwszych 100 osób sprawę przyjmujemy i weryfikujemy za darmo. Nie czekaj, skorzystaj z okazji!

Co teraz?

Napisz, opisz swój problem, a my damy Ci znać jak możemy pomóc.Niczym nie ryzykujesz, to wstępne zgłoszenie: w odpowiedzi na nie otrzymasz informacje co możemy zrobić dalej i wtedy Ty, my… razem podejmujemy decyzję czy i na jakich warunkach możemy współpracować. Gwarantujemy 100% dyskrecji! Zrobimy wszystko co możliwe, aby rozwiązać Twój problem z długami! Znamy się na tym.