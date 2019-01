Jak ogarnąć sprzedaż online i uniknąć błędów?

Kurs Nowoczesna sprzedaż to 26 nagrań wideo

4 zasoby i bonus

Z kursu dowiesz się, jak na sprzedaż działa informacja. Czym jest.inspiracja do zainteresowania odbiorcy, a także jaki ona ma wpływ na motywację do zakupu. O tym, czego nie robić będąc sprzedawcą, a jak można dodatkowo wykorzystać swoje, prywatne profile do sprzedaży w sposób naturalny i niezbyt nachalny. Jakie są najczęstsze błędy początkujących sprzedawców, a także jak zastosować nowoczesne metody i umiejętnie kreować nowe rynki zbytu.

Czego się nauczysz

1. Co oznacza określenie sprzedaż i czym jest nowoczesna sprzedaż?

2. Jak można stworzyć nowy rynek?

3. Jak sprzedaje się naturalnie, a nie ciągle i nachalnie?

4. Jak stosuje nowoczesne techniki sprzedaży?

5. Co to jest lokowanie produktu i jak je wykorzystać do zwiększania sprzedaży?

Czy istnieją jakieś wymagania dotyczące kursu?

Chęć nauki

Dla kogo jest ten kurs:

Osoby początkujące w sprzedaży i biznesie, ale także nieco już zaawansowane, ale nie za bardzo rozumiejące najnowszych uwarunkowań rynku. Albo chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Przedsprzedaż tylko 11 sztuk w okazyjnej cenie