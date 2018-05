Blogowanie, to fajna sprawa, pozwala nie tylko wyrażać siebie, jako twórce, ale dodatkowo dzielić się swoją pasją, spostrzeżeniami z innymi użytkownikami. Bywają jednak takie momenty, kiedy motywacja do działania i entuzjazm spadają, a jak wiadomo, aby blogować, trzeba dalej trwać w swoich postanowieniach i kontynuować działania.

Cel grupy

Celem grupy jest wzajemne dzielenie się swoimi blogami i nowymi wpisami. Każdego dnia dodaję także motywujące i inspirujące do działania cytaty znanych myślicieli. Staram się także nieco rozwinąć te myśli, tak aby jeszcze bardziej były w stanie nas motywować, a także pomagały nam nieco w osiąganiu własnych celów.

Blogowanie, jako biznes

Chociaż celem blogowania, nie jest zarabianie, każdy z nas musi jeść, mieć na rachunki, a także dąży, do jako takiej stabilizacji finansowej, ma plany, marzenia oraz cele które sobie sam ustalił. Blogowanie może w tym pomóc, bo na dobrze prowadzonym blogu, można zamieszczać reklamy, a także wpisy sponsorowane. Jak można przeczytać w jednym z moich artykułów, stawki za nie są czasem bardzo wysokie, co może przybliżać samego blogera do konkretnego celu, może zakupu nowego sprzętu, albo spędzenia wakacji w ciekawym miejscu.

