Nowe miejsce do promocji blogów za darmo

Taki blog, warto potem promować, ale znalezienie dogodnego miejsca, to może być trudne, zwłaszcza jeśli blog jest wielotematyczny, albo bardzo niszowy.

Poza tym, od czasu do czasu drastycznie spada motywacja, kiedy wyniki nie są na tyle zadowalające, co zakładano.

Nasza grupa na facebooku, to miejsce przeznaczone do promocji blogów, zarówno takich lifestylowych, jak również nieco bardziej biznesowych, albo skierowanych do bardzo wąskiej grupy odbiorców. Zapewniamy jednak coś więcej, każdego dnia nową dawkę motywacji do działania, która ma na celu wyrabianie w nas nowych nawyków: dyscypliny, zaangażowania w swoją społeczność blogową, ale także regularnego dodawania wpisów, nawet gdy tracimy trochę sens i chęć do działania.

Blogowanie, to wyzwanie długoterminowe, a nie kaprys na jakiś czas, zwłaszcza jeśli chce się faktycznie osiągać jakieś dobre wyniki. Nawet przeznaczając na swojej stronie miejsce, na treści płatne, czyli sponsorowane, także warto pamiętać o tym, po co w ogóle dany blog został stworzony i nadal tworzyć własne, unikatowe treści, tak jak do tej pory.

https://www.facebook.com/groups/1692059697551406/