Świetne miejsce na demo mp3

W sieci pojawiają się miejsca, które wspomagają działania twórców, a także osoby mające sporą wiedzę do przekazania. Jednym z nich, jest serwis umożliwiający dodanie własnych plików mp3.

Co ciekawe, bardzo interesująca jest sama oprawa graficzna strony, zwłaszcza odtwarzać, który pokazuje ścieżkę dźwiękową. Jakość nagrania jest odtwarzana w dość dużej jakości, wiadomo że wiele zależy od tego, jak dobrze plik został nagrany.

Stworzenie sobie tego rodzaju profilu, może w znaczny sposób przyczynić się do promocji własnej osoby, a także samej twórczości. To może być szansa dla osób z dość ciekawym wokalem, albo takich które mają coś ciekawego do przekazania dużej grupie odbiorców. Podział na kategorie, znacznie ułatwia wyszukiwanie plików. Dodatkowo istnieje możliwość ich otagowania, co polepszyć może ich wyszukiwanie nie tylko na stronie, ale w całej sieci.

