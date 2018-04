WIZJA, MISJA, PASJA

To trzy wyznaczniki, kształtujące naszą przyszłość, a także mające wpływ na całe nasze życie. Bez nich nie da się świadomie żyć, ani kształtować własnego rozwoju, czy osobistej kariery.

Okazuje się, że są one ze sobą w jakiś sposób powiązane. Zacznijmy od wizji, czym ona jest?

WIZJA

To wszystko to o czym marzymy, jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało w przyszłości. Nie chodzi tu jednak tylko o samo snucie marzeń, ale bardziej szukanie ich wizualizacji oraz umiejętność realnego podejścia do tego rodzaju planów, które się w takiej wizji zawierają.

