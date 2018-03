To mogą być ebooki, albo audiobooki, czyli książki w wersji do pobrania na swój komputer, tablet, albo laptop lub smartfon.

Rośnie popyt

Na tego rodzaju produkty rośnie popyt, gdyż potrzeba jest wiele materiałów edukacyjnych, gdyż mogą one wspomagać zarówno edukację na poziomie szkolnym i poza szkolnym, ale także osobistą ścieżkę rozwoju.

Praktyczne narzędzia

Wielu wydaje się, że tworzenie wirtualnych produktów cyfrowych, to coś skomplikowanego, a także wymagającego ogromnej wiedzy technicznej, tymczasem to stereotyp. Wcale tak nie jest, a do napisania ebooka potrzebny jest jedynie program do tworzenia tekstu, a potem wydawca. Co ciekawe istnieje także cały system wydawniczy, w którym można stworzyć własną okładkę, a nawet umieścić swoją publikację w wybranych księgarniach.

Dodatkowe informacje

Więcej darmowych informacji na temat tworzenia i dystrybucji produktów cyfrowych, można uzyskać podając e-mail na stronie

http://pliki-mp3.pl/cyfrowe/

A potem kliknąć w e-maila potwierdzającego zapis.