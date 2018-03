Ważne aby spełniała swoje założenia, to znaczy kierowana była do odpowiedniej grupy docelowej, to znaczy umieszczona została na stronie pasującej tematycznie. Chodzi o to, że sam baner to może być za mało, jeśli nie ma na nim na przykład adresu strony, albo chociaż loga i nazwy marki, tak aby tę można było potem odnaleźć.

Odnośnik do strony oferty

Oferta to coś bardzo ważnego, to na stronę z ofertą chcemy przecież kierować ruch, aby móc pozyskiwać jak najwięcej zainteresowanych produktem, albo usługą, warto więc, aby zamieszczony na stronie baner mógł przekierować na właściwą stronę.

Gratisy, które proponujemy

Do naszej usługi umieszczenia baneru na stronie, oferujemy gratisy w postaci darmowego zamieszczenia posta na fanpage, a także umieszczenia dodatkowych banerów na 3 innych stronach o podobnej tematyce.

