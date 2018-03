Większość z nas potrzebuje jednak promocji, także w mediach społecznościowych, bo żeby sprzedawać trzeba się promować. Koszty reklamy nie są jednak małe, a w sezonie ograniczonych zakupów, to dodatkowo okazać się może mało korzystne.

Gdzie dodawać posty?

Śmiało można się promować na grupach o powiązanej tematyce, ale należy dokładnie czytać zamieszczone tam regulaminy, żeby nie dostać bana, poza tym wyświetlanie grup, także zaczyna być mocno ograniczane na FB i to przez samych użytkowników, aby im najważniejsze posty gdzieś nie umknęły.

Reklama na cudzym fanpagu

To już dość ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza jeśli taki fanpage, posiada spory zasięg. Zwłaszcza jeśli powoduje on zainteresowanie internautów, a cena nie jest wygórowana. Na takiej stronie można korzystnie się zareklamować i to już za kilka złotych.

źródło: http://reklamaicashback.co/produkt/publikacja-posta-na-fb-2/