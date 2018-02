Jak rezygnując z pączka pomnażać pieniądze?

Ma to zapewnić obfitość na cały rok, ale także nie ukrywajmy sprawia nam wiele radości, gdyż pączek jest słodki, syty i ma zazwyczaj nadzienie z dżemu, albo twarogu. Na ten wyjątkowy dzień uznaje się za najważniejsze tradycyjne wypieki, czyli pączki z dżemem różanym, albo konfiturami z róż.

Zdrowe, czy nie?

Tak naprawdę to wiele rzeczy, które je się na co dzień nie są zbyt zdrowe, a odmawianie sobie wszystkiego, to byłaby przesada. Jeśli chodzi o pączki, to są one dość słodkie, a przez to także szkodliwe, gdyż ich cukier, znacznie podnosi glukozę we krwi, która potem spada drastycznie. Podobnie zresztą do wielu słodyczy.

Rezygnacja z pączka

Nie koniecznie trzeba rezygnować w ogóle, ale niektórzy z nas mają tendencję do zjadania ich więcej niż jednego, zwłaszcza łasuchy i to właśnie w Tłusty Czwartek. Innym powodem takiego stanu rzeczy jest bycie częstowanym, a to w pracy, a to w domu, a to gdzieś u znajomych. W sumie w ciągu dnia można mieć przez to wiele okazji do zjedzenia nadprogramowego pączka.

Pomnażanie kapitału

Nawet niewielką sumę, można pomnożyć, jeśli odpowiednio się do tego tematu podejdzie. Chodzi o to, żeby możliwe było wydanie określonej kwoty, a potem zyskanie dzięki temu znacznie większej. W ten sposób można nie tylko zyskać trochę lepszego samopoczucia, przez lżejsze jelita, ale także mieć możliwość pomnażania swoich, wydawać by się mogło drobnych pieniędzy.

A co potem?

Potem, można pomnożyć je znów i znów, aż suma będzie znaczna i okaże się, że da się już dzięki temu coś fajnego kupić, albo część pieniędzy zatrzymywać, a resztę znów pomnażać. Tak można w nieskończoność.

