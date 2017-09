Siła recenzji, czyli nowe możliwości sprzedażowe

W pewnym sensie staramy się na nią uodpornić, albo sfrustrowani zwyczajnie jej nie słuchać. Okazuje się jednak, że przed skutecznym marketingiem nie da się uciec.

Zwyczajne, ale lepsze

Prowadząc swój fanpage, czy nawet blog, staramy się pisać o rzeczach ważnych, a także poruszać interesujące nas i przede wszystkim naszych czytelników kwestie. Staramy się także być obiektywni. Jednak jako konsumenci miewamy także swoje, własne przyzwyczajenia. A skoro tak, to używamy określonych produktów, usług i rekomendujemy określone marki.

Zadowolony użytkownik, to skarb

Dobrze znane marki, wiedzą doskonale, jak ważna jest dziś siła recenzji, zwłaszcza wygłoszona przez faktycznie zadowolonego klienta, który sam każdego niemal dnia używa danego produktu. To właśnie z tego powodu powstał nowy zawód, którego przedstawiciel jest określany mianem – influencer.

Co robi taka osoba?

Buduje swój wizerunek w sieci, stając się jakby gwiazdą internetu, ma swoje przyzwyczajenia, hobby, dzieli się często swoją wiedzą, jak się okazuje ponadprzeciętną. Od czasu do czasu wspomina swoim odbiorcom o tym, jakich produktów lub usług sam(a) używa.

Czy warto się zainteresować, taką pracą?

Zdecydowanie tak, jeśli ma się już pokaźne medium własne, z którego się korzysta. W dodatku ten rodzaj pracy w marketingu, można bardzo polubić, z czasem nabierając doświadczenia. Warto także poszukiwać innych osób, zajmujących się już budowaniem własnego wizerunku, albo już posiadających go. Obserwując ich można się nauczyć wielu, ciekawych sposobów działania, co nie znaczy, że nie można posiadać swoich, własnych. To praca zdecydowanie dla aktywnych ludzi, znających się odrobinę na marketingu ogólnie pojętym, a także lubiących działania online.

źródło: http://polskaoferty24.pl/opinie