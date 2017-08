Jak znaleźć skuteczne i darmowe medium reklamowe?

Jednak, wszystkie dodatkowe sposoby zawodziły, a sprzedaż „zamarła”, jak zaklęta.

Postanowiłam podpowiedzieć jej jeden z moich sposobów, na skuteczną reklamę, jaką jest własne biuro prasowe. To dzięki niemu, mamy możliwość opisywania własnych usług, a to co dzieje się potem, to prawdziwa magia.

- No dobrze, to jak to działa? - zapytała mnie Agnieszka

- Rejestrujesz się i wybierasz opcję e-PR od Publish Relations, tam ustawiasz logo, osobę do kontaktu, a potem może ona już publikować Wasze notatki

- A, jakie teksty, to mają być?

- Zwyczajne, produkujemy… które wpływa korzystnie na…

- I co, to wszystko? - dopytywała Aga

- Nie, potem zaznaczasz sobie opcję Centrum Prasowe i promocja oraz wybierasz opcję kategorie, a także zasięg. Wasz artykuł zostanie rozesłany do dziennikarzy, zainteresowanych daną branżą, a że te teksty można przedrukowywać tylko z linkami, reklama może się rozejść dużo łatwiej i szybciej po sieci. Korzystam z tego medium dodatkowo.

- Dziękuję, to świetne rozwiązanie.

