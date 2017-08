Nowe treści, a poprawa wyników sprzedaży

Tymczasem, blog to ciekawe medium, pozwalające na wiele działań marketingowych, które o wiele skuteczniej, niż nawet płatna reklama mogą przyczynić się do wzrostu konwersji i to takiej organicznej, a nie sztucznie budowanego ruchu.

Link do oferty

Na blogu można umieścić, taki link do oferty już na stałe, ale blog to miejsce komunikacji ze światem, nie wystarczy więc napisać kilku tekstów, a potem przez pół roku zapomnieć, o tym jakże ważnym dla naszej firmy miejscu. Nowe treści są więc, jak najbardziej potrzebne i to prawie każdego dnia, chociaż to mozolna praca, to warto pomyśleć wtedy o nowych linkach, dzięki temu, że pojawia się nowa treść na stronie, także linki prowadzące do serwisu, pojawiają się zupełnie nowe i to każdego dnia, gdy nowa notatka zostanie opublikowana.

Przerwa w pracy i brak konwersji

Za każdym razem, kiedy porzucamy niejako swoje metody działania, mające na celu promowanie własnej marki, tracimy wiele cennej konwersji, aby jednak nadrobić zaległości, nie musimy rezygnować z planów urlopowych, pisanie treści na zlecenie to dobre rozwiązanie, aż się prosi, aby z niego korzystać i to dość regularnie.

Dodatkowe korzyści

Kupując linki zwrotne od innych, nie zawsze mamy pewność, jak długo istniały będą tamte strony, natomiast publikując nowe treści na swoim blogu, to my decydujemy o terminie jego działania. Podobnie zresztą, jak o samym wyglądzie strony, jakości publikowanej na niej materiałów, czy ilości i jakości linków z niej wychodzących, a to daje dużo więcej możliwości.

Media społecznościowe

Dodatkowo większość skryptów blogowych, a głównie znany, to Wordpress ma także dodatkowo funkcje łączenia strony z portalami społecznościowymi, umiejętne działanie za pomocą tego rodzaju połączeń, to dodatkowe sposoby na promowanie samego bloga, a dzięki niemu możliwość docierania do naszej oferty.

