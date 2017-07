Płatna reklama na Facebooku

Dobre dopasowanie

Ale, o tym że trzeba ją jeszcze odpowiednio dopasować do właściwej grupy docelowej, a także uwzględnić kilka lokalizacji i słowa kluczowe, nie każdy mówi.

Różne miejsca

Możliwość promocji z miejsca innego, niż własny Fanpage może skutkować dodatkowym gronem odbiorców reklamy, a przez to zwiększeniem rynku zbytu.

Koszty

Generalnie dzień reklamy na Facebooku to koszt rzędu 2 zł, pod warunkiem, że wybieramy ten najniższy pakiet, a przez to mamy możliwość dotarcia do pewnej, ograniczonej grupy odbiorców. Lepsze efekty daje wybranie pakietu na 14, albo 30 dni. A ten najtańszy, to koszt rzędu 30-60 zł (przy ustawieniu budżetu 2 zł na dzień). Można w ten sposób dotrzeć do 8900 użytkowników Facebook.

Oferta promocyjna

Jeszcze lepsze efekty można uzyskać zamawiając usługę promocji na 3 fanpage w cenie nieco obniżonej.

źródło: http://allegro.pl/show_item.php?item=6895158009