Skąd brać dobrej jakości teksty?

Komu zlecić?

Może w firmie istnieć dział zajmujący się copywritingiem, ale to dodatkowe wydatki rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie. Okazuje się, że można taniej zorganizować sobie nowe treści.

Poszukiwanie copywriterów

Ważne, żeby zwrócić uwagę na jakość treści przez nich publikowanych. Dobre treści powinny być poprawne gramatycznie, a także jeśli są tworzone pod seo, frazy powinny być dobrze wstawione w treść.

Terminowe wykonanie usługi

To dość istotne kwestia jeśli chodzi o zdążenie na czas z publikacją nowych tekstów, chodzi o to, żeby mieć pewien czas w zapasie, na takie właśnie działania. Teksty więc zamawia się na termin wcześniejszy, niż sami potrzebujemy. Robi się tak po to, żeby móc zdążyć z planowanymi działaniami.

Inne spojrzenie na temat

Sami pisząc od dłuższego czasu w określonym temacie, możemy zauważyć, że niektóre z naszych treści nie mają już takiego „polotu”, jak napisana wcześniej treść. To może być sygnał, że brakuje nam nowych informacji, bodźców, albo zwyczajnie chcemy zmienić temat. Wtedy zamówienie tekstów u kogoś innego, jest jak najbardziej rozsądne, gdyż może spowodować nową jakość, podpowiedzieć nowy zakres tematów w danej kategorii, a także nas samych nieco zainspirować do nowych działań.

Temat i|lub słowa kluczowe

Zamawiając treści u kogoś należy pamiętać o podaniu mu tematyki oraz słów kluczowych i ilości ich występowania w treści. To niezwykle ważne zarówno dla zamawiającego, jak też i dla copywritera.

