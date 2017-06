Codziennie nowe treści i wakacje

Nowe spojrzenie na temat

Nawet osoby będące w danej branży od wielu lat, a także śledzące nowinki w danym temacie, mogą w pewnym momencie się nieco „wypalić”. Nie chodzi tu o brak pomysłów, ale raczej o ramowe postrzeganie danego zagadnienia. Czasem przydatniejsze może być, nieco nowsze, świeższe spojrzenie na dany temat. Osoby postronne, często mają nieco inne spostrzeżenia w związku z danym zakresem, a także mogą nań zwracać uwagę pod kątem własnych doświadczeń.

Skąd brać nowe treści?

Przykładem może być tutejsze biuro prasowe, gdzie publikowane są teksty specjalistów od PR, a także osoby promujące daną markę. To mogą być doskonałe teksty zastępcze, a także nieco wzbogacające zasoby na stronie. Ważne żeby były powiązane tematycznie, albo zostały zamieszczone chociażby w podobnym dziale.

Zlecenie pisania

To także dość powszechnie stosowany sposób w dużych firmach, a także na potrzeby SEO. Tymczasem znalezienie solidnego copywritera może być dość trudne, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Znacznie lepiej jest skierować swoją ofertę do kilku różnych, aby możliwe było jeszcze większe urozmaicenie treści na stronie, zwłaszcza jeśli jest ona swego rodzaju portalem.

Copywriting na żądanie

Copywriting teksty na strony w promocji, to wyzwanie stojące przed prawie każdą, liczącą się firmą, mająca na uwadze utrzymanie strony na jako takim poziomie. Nie musi to być poemat, ani epopeja, ważne żeby teksty były zamieszczane dość regularnie. Dodatkowo dzięki nowym treściom, każdego dnia przybywa linków dla strony, co dodatkowo wspomaga jej pozycję w wyszukiwarce, a jest to tylko dodatkowa i jakby uboczna korzyść.

źródło: http://trendybiznesowe.eu