Sposób na marketing wirusowy

Jednym z wielu sposobów na marketing "wirusowy" jest stworzenie sobie konta na forum, na którym można umieścić link w stopce, a potem branie czynnego udziału w dyskusjach. Im bardziej zbliżony temat do tego, co mamy w ofercie tym lepiej. Bywa jednak, że także osoby z innych działów zainteresować się mogą naszym linkiem, jeśli użyjemy ciekawych słów kluczowych, albo tajemniczego określenia, wzbudzającego ciekawość wszystkich.

Pełna automatyzacja

Jeśli w profilu na forum zaznaczymy opcję dodawania podpisu do wszystkich swoich postów, w czasie pisania nowego postu zawsze będzie on dodawany automatycznie, to bardzo ciekawa funkcja, bo nie trzeba za każdym razem wpisywać kolejny raz anchor tekstu.

Dodatkowe zalety

W ten sposób marketing działa jakby "wirusowo", a także można się skupić na faktycznym uczestniczeniu dyskusji. Nie powoduje to nachalnego linkowania, ani pisania sztucznych postów, ale bardziej naturalne linkowanie do określonej strony, a także większe zainteresowanie daną marką.

