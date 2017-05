Wsparcie marketingu dobrymi tekstami

Okazuje się, że form tekstowych jest wiele, jedni piszą typowe treści reklamowe, a inne bardziej informacyjne, o tym co wokół danej marki się dzieje.

Edukacja, też informacja

Spowodowanie określonych zachowań użytkowników sieci, jest możliwe także przez ich edukowanie, to znaczy wskazanie możliwości ułatwienia sobie pewnych działań, ale także jasne i jednoznaczne wskazanie określonego tematu, problemu, koncepcji.

Co to znaczy dobry tekst?

To taki tekst, który wciąga czytelnika i nie pozwala mu na zamknięcie strony, dopóki nie przeczyta jej do końca, bo chce dowiedzieć się więcej i znaleźć to czego szuka. Można pisać tego rodzaju treści samodzielnie, albo skorzystać z opcji teksty na zamówienie wskazując tylko temat, a także słowa kluczowe, które mają zostać w treści użyte.

Anita Zielke