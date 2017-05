Sieć networkowa, czyli sieć kontaktów, aktywnych osób skupiających się wokół danej marki. Znalezienie miłośników nie jest trudne, a jeśli zaangażują oni swoje środki finansowe w rozwój przedsięwzięcia, to sukces murowany. Muszą rzecz jasna osiągać pewne korzyści miesięczne z tytuły zaangażowania i poszukiwania nowych popleczników. Nie chodzi tu jednak o "wciąganie" do firmy, ale o rzeczywiste zainteresowanie produktem firmy przez nowe osoby, potrzebujące go.

Jakby to wyjaśnić jeszcze inaczej, to jak zarabianie prowizji od sprzedanych sztuk, ale nie jest to typowa sprzedaż, ale bardziej tworzenie społeczności wokół danej marki. Cała ta społeczność kupuje, czyli zaopatruje się w określone towary. Dzięki temu powoduje powstanie obrotu danej firmy. Część tego obrotu jest jednak dzielona na wszystkie osoby regularnie zaangażowane w same zakupy oraz pozyskujące nowe osoby do społeczności. To jednak nie koniec, wszyscy wzajemnie się edukują. Nikt nikogo nie wyzyskuje i każdy ma takie same możliwości, jak inni, aby zbudować sobie swój dochód pasywny.

Ponieważ zakupy robi się co miesiąc, zarobki czyli ten dochód pasywny też pojawiają się, co miesiąc. Szkolenia dla osób dokupujących pakiet szkoleń (miesięczny), także są co miesiąc. Można na nich wiele dowiedzieć się o nowych trendach rozwoju przedsiębiorczości, internetu oraz marketingowych rewelacji, o których nawet się niektórym nie śniło.

Różnice mentalne powodują, że potrzeba nieco czasu na zbudowanie zarówno dochodu pasywnego, jak też na samo zrozumienie, tego innowacyjnego systemu działania i zarabiania. Różnice wynikają głównie z innego rozumienia słów, takich jak kombinacje oraz przedsiębiorczość.

Bardzo ważną zaletą takiego systemu referencyjnego jest fakt, że już od początku pracujesz dla siebie, aby uzyskać dochód na lata. Tylko od Ciebie samego zależy jak szybko i ile takiego dochodu zbudujesz. Dodatkowo od czasu do czasu pojawiają się dodatkowe możliwości, a także nowe propozycje, pozwalające na jeszcze lepszy rozwój. Webinary techniczne oraz szkolenia, pomagają zrozumieć cały system, jego działanie, to skąd się biorą pieniądze w systemie oraz sposoby prowadzenia marketingu w nieco nowatorki sposób.

Fragment ebooka "Sieci networkowe w Polsce, które jeszcze nie powstały, a powinny!" A. Zielke

System biznesu online - sieć networkowa godna zainteresowania