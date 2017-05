Praca zdalna dla lubiących pisać, dostępna od zaraz!

Jakie wymagania?

Tak naprawdę, każdy kto miał w miarę dobre oceny z pisania prac, albo uznawany jest za osobę posługującą się w miarę poprawną polszczyzną ma możliwość zostania zaakceptowanym i dzięki temu, może dość szybko zacząć zarabiać w ten sposób. Konieczne jest przesłanie próbnego tekstu, aby możliwa była weryfikacja. Ważne jest, żeby był on własnego autorstwa, a nie skopiowany, gdzieś w sieci...

Ile można tak zarobić?

Bez problemu, osoby lubiące pisać treści, są w stanie zarobić sobie kilkaset złotych miesięcznie, jeśli tylko się do tego przyłożą, a powiadomienia o nowych zleceniach przysyłane są codziennie na podany do rejestracji e-mail.

Rozliczenia

Każdy twórca, jest rozliczany kiedy uzbiera minimum do wypłaty, musi też podać numer konta do wypłat, a także adres swojego urzędu skarbowego w zakładce o nazwie Ustawienia >>Dane konta oraz Przelewy, tam wpisuje się aktualny numer konta bankowego. Teksty pisane na zamówienie podlegają zbyciu praw autorskich, to znaczy prawa te zostają przeniesione na kupującego.

Kto pierwszy, ten lepszy

Po zalogowaniu do swojego panelu, należy wybrać dla siebie odpowiednie zlecenie, to znaczy tematykę oraz ilość znaków do napisania. Należy jednak wybierać, tylko to co chce się napisać, bo takie zamówienie po wybraniu zostaje nam przydzielone, może się jednak zdarzyć, że ktoś klikał w tym samym czasie i system jemu przypisał dane zlecenie, dobrze jest więc sprawdzić jakie mamy treści do napisania w zakładce Aktywne zlecenia, działa ona jednak dopiero po kilku minutach. System działa dość intuicyjne, to tylko kwestia przyzwyczajenia.

Wygodna praca

To praca doskonała dla osób chcących pracować w domu, posiadających komputer z dostępem do internetu oraz chęcią do działania. Stawki są różne, a sięgają nawet do kilku złotych za tekst, system nalicza punkty, zamieniane na złotówki.

Anita Zielke