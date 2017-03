Jaki powinien być hotel dla celebrytów?

Dobry hotel dla osób znanych, to taki który potrafi zapanować nad szalejącym tłumem wielbicieli swoich, ulubionych gwiazd TV. Każda z takich, sławnych osób, oprócz sławy którą na pewno bardzo lubi, ceni sobie także swoje prywatne chwile, a także możliwość odrobiny spokoju i wyciszenia od czasu do czasu.

Czas dla mediów i fanów

To dobrze zorganizowana konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy, kamer TV oraz fanami, którzy chcą uzyskać autograf, swojego bohatera, albo zadać mu pytanie. Bywa, że blogerzy są zainteresowani niektórymi sprawami dotyczącymi danej osoby. W takim czasie, gdy trwa konferencja, można bez ograniczeń robić zdjęcia, a także jeśli sama gwiazda pozwoli zrobić sobie z nią Selfie, co może stanowić pamiątkę na całe życie.

Dobre jedzenie

To gwarancja sukcesu dla każdego hotelu, gdyż nic tak nie przyciąga gości, jak piękne zapachy z kuchni, a także zapach świetnej, świeżo palonej kawy. W dobrym hotelu, nie powinno jej zabraknąć. Dobre jedzenie, to także wspieranie zdrowego stylu życia, który czasem może być nieco zaniedbany. Także w hotelu powinny dominować owoce, świeża i niegazowana woda dostępna dla gości oraz warunki do spalania zbędnych kalorii.

Wygodne łóżko

Jeśli człowiek zmęczony, nie potrzeba mu wiele, także celebryci marzą czasem tylko o chwili ciszy, spokojnym śnie, a także świeżej i pachnącej pościeli. Dobrze wywietrzony pokój z klimatyzacją i prywatną łazienką, to coś co sprawia, że można nieco zregenerować swoje siły, żeby stawiać wyzwanie kolejnym, pełnym wrażeń dniom i spotkaniom z nowymi fanami.

All inclusive

Ten termin oznacza „zapewnienie wszystkich wygód” większość hoteli oferuje je właśnie dla celebrytów, ale także bywa, że są oni traktowani na specjalnych zasadach. Cały personel hotelu wie co lubią, a także jak sprawić im radość, nie wszyscy jednak lubią, jak się im zbytnio ”nadskakuje”, bo mający czasem wielkie serce celebryci, bardzo często czują się zwykłymi ludźmi i od czasu do czasu potrzebują o tym przypomnieć, także reszcie świata.

Anita Zielke

dla Hotel Modus Łaziska Górne

