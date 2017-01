Budowanie stron i walka z wiatrakami

Zdarzają się dość łatwe integracje przy pomocy tak zwanych wtyczek, czyli pluginów, ale co jeśli takiego modelu nigdzie nie ma?

Wtedy są tylko dwa wyjścia z sytuacji, albo praca, albo pieniądze. Chodzi o rozwiązanie problemu, czyli wykonanie dla siebie odpowiedniego modelu.

Tworzenie pluginu

To zadanie dla zaawansowanych, a także osób zajmujących się programowaniem, jako takim. Niektóre symbole są łatwe do zrozumienia, a inne trudniejsze. Kiedy zbuduje się własny, działający plugin, trzeba go jeszcze przetestować, a to wymaga czasu, zapału i umiejętności. Czasem wykonane zadanie, mimo poświęconego czasu zawodzi. I co wtedy? Wtedy można zrezygnować, ale po co...

Zamówienie pluginu

Istnieją ludzie zajmujący się zawodowo budowaniem dodatkowych modułów, a także usprawnianiem pracy już działających stron. Dla nich, to żaden problem, ale kwestia kilku godzin, albo kilku miesięcy pracy. Zamawiając sobie innowacyjne rozwiązanie dla swojej strony zyskać możesz wiele, ale przede wszystkim

http://maszspokoj.pl/