Pytania do konsultatna obsługi technicznej stron www

Jest styczeń, firmy mają małe obroty, jak to w styczniu, czy warto zainwestować w Wasze usługi?

Jako specjalistka w swojej dziedzinie, a także promując własną markę, odpowiem że tak – kupić… Niektórzy uznają, to jako oczywiste, trudno żebym zaprzeczała. Ale…

Wszystkim nam zależy, aby nasze strony www, działały bez awarii, były stale dostępne, a także posiadały kopie zapasowe, tak na wszelki wypadek. Da się to zautomatyzować, a jeśli się ma jedną stronę lokalną, „wizytówkową”, to może się rzeczywiście wydawać, że to spory wydatek w skali miesiąca. Wtedy doradzam kontakt z firmą i określenie potrzeb, na przykład usunięcia konkretnej usterki, albo usterek, tak jednorazowo.

A jeśli chodzi o większe firmy i osoby posiadające wiele stron?

No tu już okazać się może, że ich konserwacja, a także utrzymywanie dobrego stanu technicznego jest opłacalne dla samego zainteresowanego. Dotyczy to zwłaszcza stron, które zarabiają na swoim istnieniu, a już nawet portale z zamieszczonymi banerami reklamowymi najczęściej, tak właśnie działają.

Proszę jeszcze o krótką poradę dla firm rozwijających się?

Nasza oferta w dużej mierze, skierowana jest właśnie do takich firm, w fazie rozwoju. My oferujemy rozbudowanie stron, to znaczy jeśli osoba ma jakąś koncepcję, ale do tej pory, nie spotkała odpowiedniego fachowca, albo wykonane działania, nie spełniły jej oczekiwań. Wtedy warto zwrócić się do nas, my działamy w oparciu o nowe technologie i standardy, wykonujemy nawet moduły do stron na zamówienie. Takie rozwiązania techniczne trochę kosztują, ale jeśli ktoś wykupi sobie abonament rozszerzony, to kupuje naszą pracę, a w tym także pracę informatyka i konsultacje, daje to więc możliwość rozłożenia sobie, takiego projektu, niejako na raty w skali roku.

Zapraszam do nas, dobrze przemyślany projekt, może wygenerować duże zyski dla Państwa firmy.

http://maszspokoj.pl