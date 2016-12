Popyt na produkty cyfrowe wciąż rośnie, gdyż rozwija się branża e-commerce, a także wielu użytkowników sieci poszukuje samodzielnie innowacyjnych rozwiązań. To bardzo ciekawe rozwiązania, umożliwiające często bardzo szybki dostęp do zamawianych produktów, cały zakup z dostawą do odbiorcy końcowego trwać może kilka minut.

Uzyskanie dostępu jest możliwe, już kilka chwil po zaksięgowaniu przez system wpłaty na koncie użytkownika. Specjalnie przygotowany automat, wysyła odpowiednio ustawioną wcześniej wiadomość, a także napisane przez sprzedającego instrukcję. Dzięki nim bez problemu, potrafi on skorzystać z zakupionych materiałów.

Takie rozwiązanie można wykorzystać do sprzedaży wielu potrzebnych rzeczy, na przykład wspomnianych we wstępie zdjęć cyfrowych, albo plików samodzielnie przygotowanych skryptów, do których posiada się prawa autorskie, inne pomysły, to sprzedaż kodów doładowań, albo dostępów do treści lub poradników.

Anita Zielke

autorka ebooków: "Mentalność etatowca", "Jak inwestować małe sumy..." a także wielu innych.