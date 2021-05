Celebryci promują zdrowy styl życia

Nasz organizm starzeje się, a zdrowie zostaje nieco nadszarpnięte. Picie czystej i niegazowanej wody, powinno być nawykiem, który wypracowuje się od dzieciństwa. Wielu z nas jednak stale zapomina o tym, aby popijać wodę małymi łykami. Technika przychodzi z pomocą, powstało już nawet kilka aplikacji, które przypominają o piciu wody, zarówno alarmem, jak również dźwiękami przypominającymi pluskanie. Bywa jednak, że i to działa zbyt słabo, zwłaszcza jeśli ktoś umie wyłączyć powiadomienia, które na dłuższą metę mogą denerwować.

Osoby, które mają świadomość, co to znaczy zdrowy styl życia, starają się swoją postawą dawać dobry przykład. To może być regularnie bieganie, jedzenie zdrowej żywności. Ale także przypominanie o piciu wody.

Daj przykład rodzinie

Ty też możesz zostać kim, takim jak celebryci. Dawać bliskim przykład i przypominać im o tym, aby częściej pili zdrową, niegazowaną wodę. A dedykowane gadżety, mogą tylko w tym pomóc. Działaj, jak celebryci promując zdrowy sposób na życie.

