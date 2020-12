Copywriter 20 tekstów po 3 tysiące znaków ze spacjami

Copywriting tanio wpis na bloga

po 3000 zzs – 20 szt (dobre pod SEO)

W terminie 4-7 dni

określ tematy lub słowa kluczowe

Pamiętaj, każda nowo dodana treść w Internecie, to dla Twojej firmy nowy sklep.

Wystawiam faktury VAT.

Kup Teraz - link do sklepu

Copywriter prowadzenie bloga

Copywriter sklep internetowy

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że każdy wpis na blogu, to nowa możliwość sprzedaży? Jak to możliwe? Taki tekst jest dostępny w sieci przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Istnieje więc szansa, że ktoś go przeczyta. A jeśli umieścisz odnośnik w socjal mediach, to na pewno dotrze on do większej ilości odbiorców. A wśród nich także do potencjalnych klientów. To ile tekstów dziś zamawiasz?