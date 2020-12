W ostatnim czasie dominują długie treści. To już nie to co kiedyś, gdy można było dodać na stronę coś w zamian, za nowy wpis np. wideo. Dziś nawet pod materiałem z kamery dobrze jest zrobić opis i to właściwy, taki aby "złapał" SEO.

Pisanie treści to żmudne zajęcie

Dlatego nie trzeba robić wszystkiego samemu, można to zlecić firmie. A ta przynajmniej częściowo odciąży nas od obowiązku dodania treści na blogu firmowym. Każdy tekst to nawa szansa na sprzedaż, a jak wiadomo roboty nie mają wolnego. Zatem indeksują strony każdego dnia. A już nawet kilka dni wolnego dla człowieka i strona może spaść niżej, albo nie piąć się w górę, tak jak powinna.

Copywriter mówi, że: Przed świętami, też warto

Tak, przed świętami też warto dodać nowe treści, aby przypomnieć o swoim istnieniu, a może ktoś jeszcze nie znalazł pomysłu na prezent? Z pewnością wpis i tak się opłaca, bo będzie stanowić dodatkowy link dla wyszukiwarki, który przez lata będzie generował przychód dla firmy.

Długie treści ależ tak!

Odpowiednie długie treści, to takie powyżej 3000 znaków ze spacjami, one mają większą moc dla SEO, a u mnie można zamówić nawet takie do 5000 znaków ze spacjami. To którą opcję wybierasz?

Copywriter teksty od 3-5 tysięcy znaków ze spacjami