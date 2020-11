Blogowanie, to dla mnie coś wspaniałego, pisanie treści, dodawanie grafiki...

Ale jest coś jeszcze, co sprawia mi radość, zakładanie i konfigurowanie nowych blogów. To dla mnie ważne, aby wszystko działało, jak należy. Zwłaszcza certyfikat SSL, tak aby strona była bezpieczna dla użytkowników.

Ale po co mi blog?

Blog, to coś w rodzaju osobistego pamiętnika... ale nie tylko!

Można go inaczej wykorzystać, na przykład do zarabiania dzięki umieszczaniu na nim reklam. Albo linków partnerskich do powiązanych tematycznie produktów. Z czasem zaczynają się także zgłaszać firmy i osoby do współpracy. Warto wiedzieć, także o tym, że blog, to doskonałe narzędzie marketingowe. W dodatku pracujące na naszą rzecz w ciągu 24 godzin i to cały czas. A jeśli doda się na nim formularz kontaktowy, to jest większa szansa na pozyskanie zainteresowanych użytkowników. Działa to więc, jako skuteczne narzęszie do pozyskiwania leadów.

Kto aktualizuje treści?

No właśnie, to zadanie dla cierpliwych osób, ale ja udzielam swojego wsparcia. W pakiecie, zapewniam też treści, które wypełniają bloga, tak abyś mógł stale dostarczać swoim czytelnikom, nowej treści.

Zegar już tyka... dowiedz się więcej na stronie https://prezenty.wpisnabloga.pl/