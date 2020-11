Fachowcy od sprzedaży twierdzą, że kupujemy emocjami, a nie racjonalnie. Mimo, że zapisujemy swoje listy zakupowe z pewnością i tak znajdzie się coś, co się przyda. Albo jest w promocji, czy faktycznie zabrakło w domu, a nie ma tego na tej liście. Znasz to?

Naprawdę dobra oferta

Naprawdę dobra oferta, zapewnia odbiorcy nie tylko niższą cenę. Ale także dobrą jakość, czy też dodatkowe atrybuty. Czyli sprawienie, że jego problem zostanie dobrze rozwiązany.

Edukacja klienta

Polega na uczeniu potencjalnie zainteresowanych, co mogliby zrobić, aby ich problem przestał istnieć, albo chociaż trochę się zmniejszył „ból” w związku z jego odczuwaniem. Sprzedaż pojawia się wtedy, gdy zaspokaja się zapotrzebowanie. Jeśli chcesz się nauczyć pisać treści sprzedażowe przeczytaj ten tekst wiele razy i wzoruj się na nim. Albo nie męcz się samodzielnie, zleć mi napisanie treści dla Twojego produktu/towaru/usługi.

Wpis na blog

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że każdy wpis na blogu, to nowa możliwość sprzedaży? Jak to możliwe? Taki tekst jest dostępny w sieci przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Istnieje więc szansa, że ktoś go przeczyta. A jeśli umieścisz odnośnik w socjal mediach, to na pewno dotrze on do większej ilości odbiorców. A wśród nich także do potencjalnych klientów.

Co dalej?

Jeśli tekst się spodoba, a potem kolejny i kolejny, być może zostaną oni regularnymi czytelnikami. Prawda? Każda treść, to nowy link, a nowy link, to nowy sklep. Więc potencjał sprzedaży rośnie z każdym wpisem. A co jeśli by tak dodać jeszcze reklamę Twojego, firmowego bloga? Dodatkowe możliwości sprzedaży są w zasięgu Twoich możliwości. Pytanie czy z nich skorzystasz?

Możesz mieć i to i to

Teraz możesz mieć bloga, teksty sprzedażowe plus promocję. To na ile miesięcy zamawiasz moją usługę? Oto link