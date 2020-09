☞ 15 tekstów po 3000 znaków wyprzedaż ! Najwyraźniej trzeba zmienić język komunikacji, a do tego potrzebny jest dobrej jakości copywriting w 24 godziny.

Prowadzenie bloga firmowego

☞ Działa długoterminowo, wiem bo tym także się zajmuję, daje mi to sporo satysfakcji. Tworzę teksty, a potem umieszczam kolejkę wpisów, tak aby co kilka dni, mógł nowy samoczynnie się uruchomić. Kiedy ja w tym czasie zajmuję się tworzeniem zupełnie nowej treści. Zastanów się, czy nie byłoby fajnie mieć bloga, który sam by się aktualizował? Mam na to sposób, przekaż mi dane do logowania i zleć mi pisanie dla Twojej firmy. Oto link do usługi prowadzenie bloga.

Pamiętaj, każda nowo dodana treść w Internecie, to dla Twojej firmy nowy sklep. Wystawiam faktury VAT.