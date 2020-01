Prowadzenie własnego bloga

Dobrym sposobem, może okazać się prowadzenie własnego bloga. Można dzięki niemu wiele osiągnąć, między innymi pozyskiwać firmy dla których będzie się pomocnym do współpracy w zakresie tego, na czym się znamy. To może być coś, co stanowi naszą pasję, albo doświadczenie życiowe lub też zawodowe, poparte certyfikatami, albo doświadczeniem zawodowym.

Miejsce na reklamy

Na blogu o dowolnej treści, można umieścić reklamy pochodzące z programu partnerskiego. Albo pozyskane dzięki formularzowi kontaktowemu, zainteresowanych firm. Można dzięki temu zarobić na indywidualnej wycenie umieszczenia takiej reklamy. Co więcej, może to być stała współpraca, jeśli blog jest pisany regularnie, a także ma sporą ilość wyświetleń.

Nie można zapomnieć

Nie można zapomnieć o pozycjonowaniu takiej, własnej strony. Zwłaszcza jeśli zależy nam na dużej ilości odwiedzin bloga, bo chcemy na nim zarabiać.

Więcej treści na blogu

To może być też wideo i audio, ale słowo pisane jest przydatne zawsze, nawet właśnie ze względu na pozycjonowanie, ale także jako urozmaicenie bloga, bo niektórzy odbiorcy wolą czytać. Tworzenie treści na taką stronę nie musi być trudne, zwłaszcza jeśli się skorzysta z mojej pomocy i zamówi treści w pakiecie (wychodzi taniej). Poza tym jeśli strona jest nowa, albo wymaga uzupełnienia, warto mieć ich regularnie więcej.

Programy partnerskie

Dołączając do takiego programu poleca się cudze produkty, a dzięki ich sprzedaż zarabia się na prowizji. Trzeba trochę znać się na sprzedaży, ale także sposobach dotarcia do odbiorców w sieci. A można to wykonać na wiele sposobów. Jednym z nich okazać się może prowadzenie fanpage, a innym dołączanie go grup tematycznych. Ale jedno trzeba wiedzieć, nie wolno tam spamować, a jedynie na swoich mediach, takich jak własny blog, można dodawać dowolne treści. Ciekawą formą promowanie cudzych produktów, okazać się może nagrywanie wideo z poradami, a w opisach umieszczanie linków partnerskich.