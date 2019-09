W zależności od tego, co mamy zamiar promować, ale także jaki cel, ma takie promowanie wywołać.

Marka, czyli jakość

Marka, markowy produkt, to coś co jest wysokiej jakości, ale poza tym, że coś zostanie dobrze wyprodukowane, jest niezawodne i cieszy się pozytywną opinią, także promocja marki ma znacznie, zwłaszcza jeśli produktów będzie więcej niż jeden, a każdy z nich posłuży do czegoś zupełnie innego.

Krótkoterminowa strategia - produkt

To promowanie określonego produktu, tak aby jak najszybciej trafił on do konsumentów. Co to oznacza? Chodzi głowie o to, aby jak najszybciej nastąpiła sprzedaż, bo na przykład koniunktura sprzyja, albo popyt wzrósł i jest ku temu potencjał. Warto w takich momentach chwytać okazje i sprzedawać dużo, tam gdzie to tylko jest możliwe. Ale nie można zapominać o jednym, taka krótkoterminowa strategia, także może budować wizerunek firmy, albo jakość marki, można ona więc dodatkowo stanowić jednocześnie także tą drugą, długoterminową promocją.

Długoterminowa strategia – marka

Jeśli chodzi o promowanie marki, na to potrzeba czasu, ale także odpowiednich środków prowadzących do celu oraz wiedzy o odbiorcach produktów. Te wszystkie dane i narzędzia są potrzebne do przekazywania odbiorcom krótkich komunikatów, które stanowią tak zwany „komunikat marki”. Niektóre z nich oferują produkty przeznaczone dla większości użytkowników, ale ich zastosowanie ma wzbudzać określone skojarzenia. Komunikat marki, tworzy więc określone okoliczności, z którymi ma się ów marka kojarzyć.

Copywriting – Anita Zielke