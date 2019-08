Sprzedaż przez edukację

Do niektórych konieczne są nawet instrukcje i to z obrazkami, ze szczegółowym wskazaniem, której funkcji jak należy użyć.

Korzystanie z produktu

Jako ciekawi konsumenci, chcemy wszystko dotknąć, sprawdzić, dowiedzieć się, czy produkt będzie nam odpowiadał. To zrozumiałe, zwłaszcza jeśli chodzi o zakupy za kilkaset złotych, albo kilka tysięcy. Wówczas jakość, ale także użyteczność produktu, może mieć znaczenie dużo większe. Od jakiegoś czasu, pojawiła się także moda na to, aby przed zakupem, zasięgnąć opinii. Takie dane, jak ocena posiadających już produkt konsumentów, można znaleźć w sieci Internet.

Opinie i gwiazdki

Na większość pytań, można znaleźć odpowiedź sprawdzając dany kod, produkt po nazwie, albo skanując jego kod kreskowy. Wyszukiwarka Google wie wszystko, a czasem, nawet więcej. W zależności od stopnia popularności marki, komentarzy może być więcej, albo mniej. Jeśli produkt ma same dobre oceny, a także pełną ilość gwiazdek, oznaczać to może, że faktycznie stanowi on coś wyjątkowego. Ale jeśli opinie użytkowników są mocno rozbieżne, to należy wówczas uważać, albo zwyczajnie samemu sprawdzić. Jednak, rzadko się zdarza, aby mniejsza ilość gwiazdek, które oznaczają poziom zadowolenia klienta, było dodane tylko z powodu hejtu, albo wygórowanych żądań konsumentów.

Treści edukacyjne

Tak samo, jak można w sieci znaleźć zdjęcia produktów, albo ich opisy, coraz częściej, można także dowiedzieć się więcej, na temat ich użytkowania. Treści edukacyjne, to teksty opisujące możliwości danego urządzenia, albo zastosowania określonego produktu. Bardzo często, można go wykorzystać na wiele różnych sposobów. A wszystkie nie koniecznie od razu muszą być brane pod uwagę przez ewentualnie zainteresowanego. Takie podpowiedzi są dość ciekawe, a także mogą dodatkowo stać się inspiracją do jeszcze pełniejszego zadowolenia użytkownika. Poza tym, mogą one także spowodować powstanie na przykład nowej firmy, nowej idei, albo ciekawego przedsięwzięcia. Gdyż wszelkie nietypowe zastosowania, mogą pobudzać kreatywność, a to może mieć bardzo pozytywne skutki.

Wpis na bloga – Anita Zielke