Nowe teksty, które tworzę, to nie tylko treści do moich ebooków, których już kilka napisałam, ale także teksty na strony blogowe, firmowe oraz wszelkie inne potrzeby, związane z pozycjonowaniem stron, albo dodawaniem domen do katalogów.

Unikalna treść

Od kiedy Google zmieniło algorytm, nie można już dodawać jednego wpisu na wielu stronach, a jeśli się go trochę prze edytuje, to może być za mało. Znacznie lepsze efekty, można uzyskać jedynie przez tworznie zupełnie nowych treści. A te, chociaż dotyczą tej samej tematyki, powinny się od siebie różnić.

Skąd brać nowe teksty?

Można je pisać samodzielnie, jeśli ktoś lubi i ma trochę czasu, ale jeśli potrzeba ich sporo, a wokół tyle ważnych zadań, ten model może się nie sprawdzić. W dodatku, jeśli czas jest zbyt cenny, aby przeznaczyć go na tworzenie nowej treści, można zlecić je komuś, na przykład mnie.

Oferta promocyjna

Wystawiam ofertę na znanym portalu aukcyjnym, aby nieco uatrakcyjnić zakupy, postanowiłam zorganizować małą promocję, to znaczy 30% mniej, na drugie zamówienie.

Warto już dziś się zaopatrzyć w potrzebna ilość, bo promocja jest ograniczona.

